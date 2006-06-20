Metropolitana di Roma – Linea C

Übersicht
The proposed project would consist of the extension of the underground network and include the rolling stock required to operate the new line.
The project would improve the public transport system of Rome and hence reduce private car usage. Reliable and environmentally friendly metro rail service will be extended to densely populated neighbourhoods in the north of the city.
The project woukd fall within the scope of Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC). It would contribute to limit the adverse effects of car traffic (noise, congestion, smoke, greenhouse gases). Based on a decision of the Italian authorities, a full EIA is being carried out.
The promoter is subject to and follows EU public procurement directives (92/50/EEC and 93/36-37/EEC). All contracts over the relevant EU directives thresholds have been or will be assigned in accordance with EU law, with publication of notices in the OJEU.
Environment: enhancing urban environment - sustainable urban transport
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.