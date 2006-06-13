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HELLENIC NATURAL GAS IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
65.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 65.000.000 €
Energie : 65.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2007 : 65.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juni 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2007
20060165
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Hellenic Natural Gas IV
Public Gas Corporation of Greece (DEPA) S.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of the project cost.
Presently estimated at EUR 50 million, but could increase depending on the final scope of the project.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will comprise schemes relating to the implantation of a medium pressure network to serve the larger towns along the high-pressure line from Athens to central and northern Greece, but may also include some extensions to the high-pressure network and low-pressure lines.

The project will encourage the rational utilisation of energy resources, due to the economic and environmental advantages of natural gas over other fossil fuels, it should facilitate the development and reduce the isolation of the less favoured regions and contribute to meeting the rising demand for natural gas in Greece.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project’s compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during appraisal.

The promoter is required to respect national and European legislation applicable to public authorities procurement.

Kommentar(e)

Oil and gas.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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