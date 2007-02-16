AUTOROUTE A88 PPP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Concession for the financing, design, construction, upkeep, operation and maintenance of the Falaise Ouest-Sées section of the A88 motorway. The section between Argentan sud and Sées, built by the State, will be entrusted to the concessionaire and included in the concession.
The Falaise Ouest-Sées motorway section will provide a link between Caen and the Calais-Bayonne arterial route (TEN-T).
The preliminary enquiry for the Declaration of Public Utility prepared in 2000 included an Environmental Impact Assessment in accordance with European Directive 97/11/EU. The 300m strip ultimately chosen for the route of the future A88 was analysed for its impact on air quality, local waterways, noise levels and the natural environment in general. A number of corrective measures have been incorporated in order to minimise environmental nuisance. This project will improve the quality of life of people living along the existing trunk road, especially in terms of air and noise pollution, by moving the route of the motorway away from residential areas.
The project was put out to tender by the Transport Ministry's General Roads Directorate, which applies the tendering procedures established by European directives and transposed into French law. Notice of the call for tenders was published in the OJ of the European Union of 5 August 2005, ref. 2005-S152-151691.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.