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LARNACA SEWERAGE AND DRAINAGE I

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Zypern : 90.000.000 €
Wasser, Abwasser : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/05/2007 : 90.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Complementary report on the EIA of Phase B of Larnaca Sewerage System - EN
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Weitere Veröffentlichungen
Complementary report on the EIA of Phase B of Larnaca Sewerage System - EL
Zugehörige Pressemitteilungen
Zypern: EIB stellt Mittel für die Verbesserung der Trinkwasserversorgung in Nicosia und für Hochwasserschutzeinrichtungen in Zypern bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Juni 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/05/2007
20060155
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Larnaca Sewerage and Drainage I

Larnaca Sewerage and Drainage Board

Mrs Evi Theopemptou
General Manager
Corner Iras & F. Kontoglou
P.O. Box 40620, 6306 Larnaca

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
Estimated at EUR 150 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of Phase II (2006-2012) of Greater Larnaca's sewerage and drainage systems' and treatment facilities' expansion.

The project will contribute to the compliance of the Larnaca Sewerage and Drainage Board with the requirements of EC Directive 91/271 on Urban Wastewater Treatment (as amended by Directive 98/15/EC) by 2012.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An EIA, in form and substance fully compliant with national Law, of project components is under preparation. The EIA Study will also cover eventual requirements under other Environmental Directives, in particular for Habitat and Wild Birds (Natura 2000).

The Promoter meets obligations regarding public notice and EU Journal publication of tenders notices, whenever applicable.

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Weitere Veröffentlichungen
Complementary report on the EIA of Phase B of Larnaca Sewerage System - EN
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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Complementary report on the EIA of Phase B of Larnaca Sewerage System - EL
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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