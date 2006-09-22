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HAMBURG WASTEWATER

Unterzeichnung(en)

Betrag
160.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 160.000.000 €
Wasser, Abwasser : 160.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2006 : 20.000.000 €
8/12/2006 : 30.000.000 €
23/01/2008 : 30.000.000 €
19/07/2007 : 80.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 September 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2006
20060146
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Hamburg Wastewater
Hamburg Stadtentwässerung (HSE)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 160 million.
Ca. EUR 400 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the reconstruction and upgrading of sewer systems.

The project aims at the reduction of environmental disturbances for Hamburg’s residents and the urban traffic system by adopting a proactive approach in sewer network reconstruction and rehabilitation in line with HSE’s continuously up-dated 20-year rehabilitation programme. The project contributes to reduce the water table pollution by repairing broken sewers and to lower the probability of traffic disruptions and subsidence of buildings by avoiding the collapse of sewer segments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter carries out an appropriate environmental assessment of each sub project, where necessary, identifying and applying mitigation and compensation measures to protect the environment, in line with EU and national legal requirements, notably those on EIA and nature conservation.

EU procurement regulations are observed by the promoter.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen