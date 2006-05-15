Network Rail Infrastructure Upgrading

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Network Rail Infrastructure Limited
40 Melton Street
London NW1 2EE
Contact - Mr. T. Winter, Head of Treasury Operations
Infrastructure investments to provide capacity enhancement, operational improvements and to ensure continued safety across the rail network. Core elements include investment in the Trent Valley section of the West Coast Main Line, remodelling of Rugby and Nuneaton stations, and power supply upgrades in South London, Wessex, Sussex and Kent.
Improved capacity to meet growing demand for rail transport, particularly four-tracking of sections of the Trent Valley route to remove a major bottleneck and facilitating the introduction of new rolling stock in the South East through power supply upgrading. Improved operational efficiency and safety, particularly from infrastructure replacement and remodelling, and signalling development and replacement.
NRIL follows a corporate environmental policy which includes applicable national and EU legislation. The procedures will be verified during appraisal.
NRIL is subject to EU procurement Directives. The application of the directives will be verified during appraisal.
Railway infrastructure.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.