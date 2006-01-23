ENEL EFFICIENZA RETE

Übersicht
A three-year investment programme comprising a large number of individual schemes to expand and modernise ED’s electricity distribution networks. Investments include replacement of overhead lines with underground cables, and other improvements to reduce environmental risk and improve safety.
Investments are aimed to renew, reinforce and extend ED’s electricity distribution networks to comply with licence obligations, to provide new customer connections and to improve network quality and reliability. Economic benefits include improved quality and security of supply, reducing system losses and the optimal use of generating capacity, contributing to improvements of the efficiency, quality and reliability of the electricity supply, reducing system losses and thus leading to significant energy savings. Investments will serve to bring quality standards in the south of Italy into line with those currently prevailing in the north of the country as well as bringing standards throughout Italy in general into line with the EU average. These benefits will also be available to new competitors for electricity supply who, since 2000, have had access to the promoter’s network at cost-based tariffs for supply of electrcity to their customers.
Investment schemes pertain to Annex II of 97/11/EC EU directive. The project will not include schemes involving EIA procedures or affecting sites of special interest (in particular, Natura 2000 sites). Overall, the environmental impact will be mainly limited to physical disruption during construction works and to the visual impact of overhead lines.
The promoter’s procurement procedures comply with the 2004/17/EC EU Directive on procurement.
Electricity.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.