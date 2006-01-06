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DFCC GLOBAL LOAN II

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Sri Lanka : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2006 : 50.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 März 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2006
20060106
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DFCC Global Loan II
Ministry of Finance & Planning of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 50 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proceeds of the EIB loan would be channelled through MOF via DFCC to the final beneficiaries meeting the eligibility criteria of mutual interest for financing under the EIB global loan.

Financing of investments of small/medium scale by the DFCC in industry, productive infrastructure, tourism, mining, related services and eligible health and climate change mitigation projects.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The borrower will be requested to ensure that the final beneficiaries comply with local legislation and EIB rules and guidelines.

Investments financed under the global loan will comply with national legislation and EIB procurement guidelines.

Kommentar(e)

Industry, productive infrastructure, tourism, mining, related services, health and environment.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen