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SETTORE IDRICO TORINO

Unterzeichnung(en)

Betrag
130.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 130.000.000 €
Wasser, Abwasser : 130.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/02/2007 : 130.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Juni 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/02/2007
20060096
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Settore Idrico Torino
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 130 million
Up to EUR 350 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed project consists of the small and medium schemes included in SMAT’s 2005-2010 investment programme.

The works are aimed at improving water supply service levels, reducing water losses, extending wastewater collection and improving wastewater treatment in line with the standards of EU directives and Italian legislation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The overall health and environmental impacts of the project are deemed to be positive. The Bank will require that the Promoter respects the EIA Directives (85/337/EEC and 97/11/EC), if applicable.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Kommentar(e)

Environment

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen