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CARRETERAS DE GALICIA II

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 50.000.000 €
Verkehr : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/06/2007 : 50.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Juni 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/06/2007
20060093
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Carreteras de Galicia II
Comunidad Autónoma de Galicia (CAG)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of the total project cost
Around EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the first phase of a selection of road schemes under the CAG road programme.

The investments aim at improving the efficiency and connectivity of the regional road network in Galicia, an Objective 1 region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All sub-projects financed under the proposed loan will be required to comply with the relevant national legal framework, to be acceptable in environmental terms to EIB and in line with EU environmental policy. In particular, compliance with EU Directives 2003/35/EC and 97/11/EC, amending 85/337/EEC, will be verified during appraisal. One of the schemes included in the project is Annex I, requiring a full EIA, and the other one is Annex II, requiring a screening by the competent authority in line with Annex III of the EIA Directive on whether or not an EIA is required. An assessment of each sub-project shall indicate any actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats and Birds Directives). Mitigating measures and their implementation will be assessed.

Compliance with Council Directives applicable to public authorities' procurement and national legislation shall be ensured.

Kommentar(e)

Roads

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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