Bord Gais Gas Networks

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Development of gas transmission and distribution networks in Ireland and Northern Ireland.
To enhance security of gas supply to Northern Ireland by interconnecting its gas transmission system with Ireland, to facilitate gas supplies to new industrial and residential customers in Ireland and Northern Ireland and to increase gas network safety standards.
Gas transmission interconnector falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment directive (85/337/EEC as amended by 97/11/EC). A full EIA including extensive public consultation was carried out as part of the statutory requirements for planning application. The EIA and the proposed mitigating and monitoring measures will be reviewed in detail during appraisal as well as the risk analysis and the promoter's operating safety policies.
Any negative environment impact resulting from the extension/renewal of the gas distribution networks in urban areas is expected to be minimal and limited to the construction period.
All of the main civil works, equipment supply and services contracts have been or will be advertised in the Official Journal of the European Communities and tendered via negotiated procedures. These procedures are in line with the relevant EU legislation and are considered appropriate for the project.
Electricity, gas and water supply
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.