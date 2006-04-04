Bord Gais Gas Networks

Gas transmission interconnector falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment directive (85/337/EEC as amended by 97/11/EC). A full EIA including extensive public consultation was carried out as part of the statutory requirements for planning application. The EIA and the proposed mitigating and monitoring measures will be reviewed in detail during appraisal as well as the risk analysis and the promoter's operating safety policies.

Any negative environment impact resulting from the extension/renewal of the gas distribution networks in urban areas is expected to be minimal and limited to the construction period.