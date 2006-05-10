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VYSOCINA REGIONAL INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
37.152.168,97 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 37.152.168,97 €
Gesundheit : 3.715.216,9 €
Dienstleistungen : 3.715.216,9 €
Bildung : 3.715.216,9 €
Verkehr : 26.006.518,27 €
Unterzeichnungsdatum
24/07/2006 : 1.754.816,98 €
24/07/2006 : 1.754.816,98 €
24/07/2006 : 1.754.816,98 €
28/06/2010 : 1.960.399,92 €
28/06/2010 : 1.960.399,92 €
28/06/2010 : 1.960.399,92 €
24/07/2006 : 12.283.718,83 €
28/06/2010 : 13.722.799,44 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: EIB unterstützt Modernisierung der regionalen Infrastruktur von Vysočina erneut mit 1 Mrd CZK

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Mai 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/07/2006
20060079
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Vysocina Regional Infrastructure
The Region of Vysocina.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to CZK 1000 million (approx. EUR 35.19 million)
CZK 2000 million (approx. EUR 70.37 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The investment programme will comprise small-scale schemes from several sectors within regional competencies, such as transport, education, health, social care, culture and possibly others. The operation will be developed as a framework facility, split into two phases. Schemes in the first phase will primarily aim at rehabilitating the regional road network.

The project will improve the basic infrastructure of an Objective 1 Region of a New Member State and thus facilitate its further integration into the European Union.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current environmental impact legislation in the Czech Republic is based on the Act No 100/2001 Coll. on EIA and reflects relevant EU legislation (namely Directive 85/337/EEC as amended by Directive 97/11/EC).

EU Procurement Directives have been transposed into the national legislation and appropriate procedures will be applied for tendering of services, supplies and works.

Kommentar(e)

Multisectoral operation.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen