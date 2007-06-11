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MONTENEGRO SOLID WASTE

Unterzeichnung(en)

Betrag
27.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Montenegro : 27.000.000 €
Müllbeseitigung : 27.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/11/2009 : 27.000.000 €
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Montenegro: 27 Mio EUR für nationales System zur Entsorgung fester Abfälle

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Juni 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/11/2009
20060038
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Montenegro Solid Waste
Montenegrin Municipalities or Municipality Associations
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 27 million.
EUR 54 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Creation of a national system of sustainable waste management

The envisaged eight new inter-municipal sanitary landfills would provide disposal capacity for around 180 kt/year of municipal solid waste, to be constructed in line with the technical requirements of Annex I of the Directive 99/31/EC.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is environmentally driven and intended to improve municipal solid waste disposal practices in the country by disposing of non-hazardous waste in intermunicipal, sanitary landfills.

Procurement procedures will be consistent with the Bank’s Guidelines to Procurement.

Kommentar(e)

Waste management.

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Montenegro: 27 Mio EUR für nationales System zur Entsorgung fester Abfälle

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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