Universita’ di Venezia

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The proposed project consists of the expansion, upgrading and reorganisation of the UNIVE teaching and research facilities. The University, located in Venice is organized over a network made of 40 buildings, corresponding to more than 15 sites spread over the Comune of Venezia. The proposed project would enable the reorganisation and consolidation of the present structure onto 4 research and teaching campuses: one, located in the city centre, close to the main University’s building for the faculty of Foreign Languages, and three other campuses for Economics, Humanities and Science faculties.
Investments foreseen under the proposed project will provide the student population with upgraded teaching and research facilities in order to improve the quality of services provided and the University’s overall competitiveness in Italy and abroad. In addition, the consolidation of the existing UNIVE structures in four main campuses will allow it to overcome the operating inefficiencies and costs linked to its present fragmented structure, providing the University with a modern and efficient campus.
Council Directive 97/11/EEC does not specifically mention Educational and Health activities on EIA. The applicability of the Annex II of the Directive to Urban Development projects will be verified during appraisal.
Procurement procedures followed by the Promoter will be reviewed during appraisal to see whether they are in the best interests of the project and satisfactory to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.