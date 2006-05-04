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UNIVERSITA DI VENEZIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 50.000.000 €
Dienstleistungen : 10.000.000 €
Stadtentwicklung : 15.000.000 €
Bildung : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/09/2006 : 5.000.000 €
26/10/2010 : 5.000.000 €
29/09/2006 : 7.500.000 €
26/10/2010 : 7.500.000 €
29/09/2006 : 12.500.000 €
26/10/2010 : 12.500.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Mai 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/09/2006
20060013
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Universita’ di Venezia
Università Ca’ Foscari di Venezia
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 75 million
EUR 202 million (to be assessed during appraisal)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed project consists of the expansion, upgrading and reorganisation of the UNIVE teaching and research facilities. The University, located in Venice is organized over a network made of 40 buildings, corresponding to more than 15 sites spread over the Comune of Venezia. The proposed project would enable the reorganisation and consolidation of the present structure onto 4 research and teaching campuses: one, located in the city centre, close to the main University’s building for the faculty of Foreign Languages, and three other campuses for Economics, Humanities and Science faculties.

Investments foreseen under the proposed project will provide the student population with upgraded teaching and research facilities in order to improve the quality of services provided and the University’s overall competitiveness in Italy and abroad. In addition, the consolidation of the existing UNIVE structures in four main campuses will allow it to overcome the operating inefficiencies and costs linked to its present fragmented structure, providing the University with a modern and efficient campus.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Council Directive 97/11/EEC does not specifically mention Educational and Health activities on EIA. The applicability of the Annex II of the Directive to Urban Development projects will be verified during appraisal.

Procurement procedures followed by the Promoter will be reviewed during appraisal to see whether they are in the best interests of the project and satisfactory to the Bank.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen