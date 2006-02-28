Uni Bocconi Internazionalizzazione

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The proposed project consists of the expansion and upgrading of the Università Bocconi teaching and research facilities. The project also includes the construction of new student residences to provide the student population, two-thirds of which coming from cities and regions outside Milan and Lombardy and 7.5 percent from abroad, with accommodation in the University’s neighbourhood.
The Project will provide the Università with upgraded teaching and research facilities, in order to improve the quality of education delivered and expand research activities, and contribute to the University’s process of internationalisation. In addition, the University is located in the centre of Milan, in a heavily inhabited area and with a great demand of housing, and the construction of new student residences will provide students with affordable housing. The project will also contribute to the renewal and development of the urban space surrounding the University site.
Council Directive 97/11/EEC does not specifically mention Educational and Health activities on EIA. The applicability of the Annex II of the Directive to Urban Development projects will be verified during appraisal.
The Università Boconi is a private University and as such is not bound by public procurement rules. Notwithstanding, the procurement procedures will be reviewed during appraisal to see whether they are in the best interests of the project and satisfactory to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.