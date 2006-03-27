Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EDUCATION DEVELOPMENT LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
12.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Albanien : 12.500.000 €
Bildung : 12.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/10/2006 : 12.500.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Albanien: 12,5 Mio für die Förderung des Bildungswesens

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 März 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/10/2006
20050645
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Education Development Loan
Ministry of Education and Science
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 13 million
EUR 65 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will to support implementation of the first phase of Albania’s National Education Strategy 2004-2015. It will focus on improving quality of learning outcomes, expanding the coverage in secondary education and setting the stage for tertiary education reform.

One of the high priorities of the new Albanian Government is to invest in the education sector. The proposed programme of activities will increase performance of this sector in the coming years , thus contributing to Albania’s future competitiveness and economic and social growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project components by virtue, inter alia, of their nature, size or location, appear unlikely to have a significant effect on environment. The basis for requesting (or not) an EIA by the competent authorities, the local planning and approval process and actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats’ and Birds’ Directives) will be verified during project appraisal.

The procurement procedures used by the promoter will be assessed during appraisal in order to ensure that they are in line with the Bank's guidelines and the relevant applicable Community rules.

Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Albanien: 12,5 Mio für die Förderung des Bildungswesens

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Albanien: 12,5 Mio für die Förderung des Bildungswesens
Andere Links

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen