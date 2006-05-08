Provincie della Lombardia

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Province of Bergamo
Via Torquato Tasso 8 - 24100 Bergamo
Contact Person: Anna Lorenzetti
Province of Lecco
Piazza Lega Lombarda, 4 - 23900 Lecco
Contact person: Tiziana Maino
Province of Varese
Piazza Libertà, 1 - I-21100 Varese
Contact person: Teresa Bonelli
The project concerns the financing of the European interest components of the investment programmes 2006-2008 of the the Provinces of Bergamo, Lecco and Varese.
Priority objectives will include local infrastructure, the environment and human capital as well as economic and social cohesion.
The environmental awareness and technical capability of the Provinces in the environmental sector seem adequate, and further verification of compliance with applicable European legislation will be part of the contractual allocation and reporting requirements.
The Province will follow European procurement procedures and all contracts over the relevant thresholds are subject to international tendering with OJEU publication.
Transport, Construction, Education
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.