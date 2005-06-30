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EGYPTIAN POLLUTION ABATEMENT (EPAP) II

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 40.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/11/2006 : 40.000.000 €
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Finanzierungen und technische Hilfe im Rahmen der FEMIP für Umweltschutzvorhaben in Ägypten

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 April 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/11/2006
20050630
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Egyptian Pollution Abatement (EPAP) II
Egyptian Environmental Affairs Agency
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million.
EUR 145 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global loan to finance pollution abatement investments of industrial enterprises, predominantly in the greater Alexadria and greater Cairo areas.

The investment programme aims at pollution reduction in the emissions of air and effluent pollutants of up to 75% for the involved industries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments concern pollution abatement in existing industries. Some industries could solve their problems through introduction of clean technology. As most investments are expected within the premises of existing industries very few, if any, are expected to require an EIA.

Procurement procedures will be in line with the EIB’s guidelines for procurement.

Kommentar(e)

Environment/ Industry.

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Finanzierungen und technische Hilfe im Rahmen der FEMIP für Umweltschutzvorhaben in Ägypten

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Finanzierungen und technische Hilfe im Rahmen der FEMIP für Umweltschutzvorhaben in Ägypten
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Photogallery

Global loan to Egypt’s biggest commercial bank to subsequently fund industrial sector’s pollution abatement measures throughout the country
Egyptian Pollution Abatement (EPAP) II
Fotograf: John Wreford
©EIB
Global loan to Egypt’s biggest commercial bank to subsequently fund industrial sector’s pollution abatement measures throughout the country
Egyptian Pollution Abatement (EPAP) II
Fotograf: John Wreford
©EIB
Global loan to Egypt’s biggest commercial bank to subsequently fund industrial sector’s pollution abatement measures throughout the country
Egyptian Pollution Abatement (EPAP) II
Fotograf: John Wreford
©EIB
Global loan to Egypt’s biggest commercial bank to subsequently fund industrial sector’s pollution abatement measures throughout the country
Egyptian Pollution Abatement (EPAP) II
Fotograf: John Wreford
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Global loan to Egypt’s biggest commercial bank to subsequently fund industrial sector’s pollution abatement measures throughout the country
Egyptian Pollution Abatement (EPAP) II
Fotograf: John Wreford
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Global loan to Egypt’s biggest commercial bank to subsequently fund industrial sector’s pollution abatement measures throughout the country
Egyptian Pollution Abatement (EPAP) II
Fotograf: John Wreford
©EIB
Global loan to Egypt’s biggest commercial bank to subsequently fund industrial sector’s pollution abatement measures throughout the country
Egyptian Pollution Abatement (EPAP) II
Fotograf: John Wreford
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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