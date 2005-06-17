Telecom Italia RDI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Telecom Italia S.p.A. (TI), parent company of the Telecom Italia Group, provides fixed, mobile and internet telecom services primarily in Italy. It also has sizeable operations in other European countries and in South America.
The project concerns research, development and innovation (RDI) activities in TI’s facilities in Italy. The project implementation is planned for the period from 2007 to 2009.
The project should assist the promoter to foster its R&D commitments in a key sector for the Information Society. The project will contribute to developing innovative IT infrastructure, hardware and software applications as well as facilitating improved Internet, multimedia and telecoms services.
Project activities do not fall under Annexes I or II of the EU EIA Directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC and are subject only to national legislation. No particular negative impact on the environment is expected, as the project concerns mainly RDI activities like software and hardware development and process innovation, both carried out in already existing facilities.
According to the new utility directive 2004/17/EC the Telecom sector is exempted from public procurement procedures due to its competitive nature. In addition, the RDI activities consist mainly in human capital expenditure consequently essentially determined by the promoter's recruitment policy, and external services' participation is limited for reasons of protection of competitiveness. To a limited extend some specialized equipment is procured.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.