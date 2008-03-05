Unterzeichnung(en)
Übersicht
Modernisation within the production plant in St. Helens, Merseyside and investments in research, development and engineering related to glass product and production technology.
The financing of the R&D-expenditures will further private sector investment in research and development and innovation is eligible under Article 267 of the EC Treaty (c) in relation to i2i, while the plant modernizations, reinforcing the economic activity in an assisted area, are eligible under the Treaty’s Article 267 (a).
The R&D element of the project concerns the continuation of current RDI practice and will be carried out within existing facilities; an EIA is therefore not required by EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directive 97/11/EC and 2003/35/EC. The modernisation of the production plant falls under Annex II of the EIA Directive. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats’ 92743/EEC and Birds’ 79/409/EEC Directives).
EU procurement legislation does not apply to the project.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.