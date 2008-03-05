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NSG R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.219.674,43 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 10.819.749,25 €
Vereinigtes Königreich : 69.399.925,18 €
Industrie : 80.219.674,43 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2008 : 2.826.086,96 €
30/09/2008 : 7.993.662,29 €
30/09/2008 : 25.434.782,61 €
30/09/2008 : 43.965.142,57 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB gewährt dem Glashersteller NSG UK in Großbritannien das erste Darlehen aus Mitteln der gemeinsamen Forschungsfazilität der Europäischen Kommission und der EIB

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 März 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2008
20050595
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NSG R&D
NSG UK Enterprises Limited
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 67 million
Estimated at GBP 105 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation within the production plant in St. Helens, Merseyside and investments in research, development and engineering related to glass product and production technology.

The financing of the R&D-expenditures will further private sector investment in research and development and innovation is eligible under Article 267 of the EC Treaty (c) in relation to i2i, while the plant modernizations, reinforcing the economic activity in an assisted area, are eligible under the Treaty’s Article 267 (a).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The R&D element of the project concerns the continuation of current RDI practice and will be carried out within existing facilities; an EIA is therefore not required by EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directive 97/11/EC and 2003/35/EC. The modernisation of the production plant falls under Annex II of the EIA Directive. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats’ 92743/EEC and Birds’ 79/409/EEC Directives).

EU procurement legislation does not apply to the project.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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