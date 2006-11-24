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FONS MEDITERRANIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2007 : 15.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 November 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2007
20050569
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Fund for the Mediterranean
Institut Català de Finances Holding, S.A. and Instituto de Crédito Oficial.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to the lower of EUR 15 million and 25% of the total commitments received by the Fund.
The target size of the Fund at first closing is expected to reach EUR 80 million (with EUR 47 million already committed). The maximum size envisaged for the Fund is EUR 100 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation consists in an equity participation under EC MEDA II risk capital resources in the Fund for the Mediterranean, a multi-sector investment fund.

The proposed Fund would contribute to increase the level of private equity investments in the Middle East and North Africa region, by targeting a segment not sufficiently covered by competitors, i.e. bigger size investments (up to EUR 3-10m, instead of the average size of EUR 2-4m targeted by existing funds) in European companies, with subsidiaries or main activities located in the Maghreb, and aiming at expanding their operations in the area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

N/A

N/A

Kommentar(e)

Financial intermediation in a multi-sector investment fund.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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