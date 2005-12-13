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NRW BANK INFRASTRUKTUR GL I

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2006 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Dezember 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2006
20050534
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NRW Bank Infrastruktur Global Loan
NRW Bank
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of project costs
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global Loan to enhance infrastructure in particular in the State of North-Rhine Westphalia or in assisted areas in EU member countries.

The Global Loan aims at projects of limited scale in infrastructure, environmental protection and improvement, energy, health, education and housing (the later if integrated in well defined urban rehabilitation schemes).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Within the framework of the global loan, the Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives, as may be appropriate.

For the award of public contracts the EU tender directives are to be followed.

Kommentar(e)

Objective 2, environmental protection, infrastructure of common interest, health, education.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen