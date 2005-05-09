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CREDIT GUARANTEE FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Palästina* : 10.000.000 €
Dienstleistungen : 10.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2005 : 10.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Unterstützung aus FEMIP-Mitteln für Kleinunternehmen im Westjordanland und im Gazastreifen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Dezember 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/12/2005
20050509
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Credit Guarantee Fund
Palestinian National Authority / Ministry of Finance
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Conditional loan (risk capital resources) of up to EUR 10 million.
EUR 28 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation concerns a credit guarantee fund for small and medium sized businesses in Gaza West Bank, which aims at facilitating access to medium-term bank finance through local banks. The project is being implemented under the aegis of German Financial Cooperation/ KfW, with further financial contributions envisaged from the European Commission and the EIB.

The operation will promote private sector (SME) development and thus contribute to the recovery of the Palestinian economy and the safeguarding and creation of employment opportunities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The financial intermediaries will undertake to promote compliance of the sub-projects with relevant national and EU law.

Following EIB’s procurement guidelines in force for risk capital financing.

Kommentar(e)

SME and financial sector.

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Zugehörige Pressemitteilungen
Unterstützung aus FEMIP-Mitteln für Kleinunternehmen im Westjordanland und im Gazastreifen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen