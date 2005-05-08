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LABE PAPIR - OPATOVICE

Unterzeichnung(en)

Betrag
170.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 170.000.000 €
Industrie : 170.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/06/2006 : 170.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Tschechische Republik: 170 Mio EUR für den Bau einer Papierfabrik an Myllykoski-Gruppe

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Februar 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/06/2006
20050508
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Labe Papir - Opatovice
Myllykoski OYJ (sponsor and borrower) and Labe Papir (project company).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 250 million (to be verified during appraisal).
In the order of EUR 500 million (to be verified during appraisal).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a green-field paper mill with an annual capacity of 380.000 tons in Opatovice.

The new paper mill will incorporate a multi-grade paper machine and will enhance the promoter’s presence in the CEE markets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment falls under Annex I of EC Directive 97/11/EC on Environmental Impact Assessment (EIA). The EIA process is currently under way. The promoter will be required to provide copies of the non-technical summaries of the EIA and to implement any recommended mitigating measures to the satisfaction of the Bank.

Public procurement rules and regulations do not apply to this private industry project.

Kommentar(e)

Paper Industry.

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Tschechische Republik: 170 Mio EUR für den Bau einer Papierfabrik an Myllykoski-Gruppe

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Tschechische Republik: 170 Mio EUR für den Bau einer Papierfabrik an Myllykoski-Gruppe
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen