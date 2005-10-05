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PG ENTREPRISES TUNISIENNES IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 120.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2005 : 50.000.000 €
1/12/2005 : 70.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Oktober 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2005
20050466
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Tunisian Enterprises IV Global Loan
Tunisian enterprises in the industrial, service and tourism sectors.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million loan from the Bank's own resources under the FEMIP Euromed II Mandate, of which EUR 50 million for leasing companies (Tranche A) and EUR 70 million for banks (Tranche B).
The Bank will limit its funding to a maximum of 50% of the cost of each project financed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of a credit line to selected Tunisian banks and leasing companies. These institutions will be chosen on the basis of banking criteria and in accordance with their ability to finance the projects targeted by the global loan.

The projects targeted in the abovementioned sectors consist of small and medium-scale ventures involving the creation, modernisation, expansion and rehabilitation of local enterprises.

The project meets the objectives of the reinforced Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP) with regard to private sector development, the strengthening of the financial sector and industrial modernisation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All sub-projects financed under the proposed loan must meet the EIB's requirements with respect to global loans and comply with the relevant national legislation, which is comparable to current EU directives. In certain specific cases, approval by the National Environmental Protection Agency will be required.

Usual rules applicable to private sector projects financed under global loans.

Kommentar(e)

Industry, Services, Tourism, Health and Education.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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