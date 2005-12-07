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ELECTRICITY NETWORK UPGRADING

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Palästina* : 45.000.000 €
Energie : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2005 : 45.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
45 Mio EUR für den Ausbau der Stromversorgung im Westjordanland und im Gazastreifen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Dezember 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/12/2005
20050462
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Electricity Network Upgrading
Palestinian Energy and Natural Resources Authority
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 45 million.
EUR 98 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the study, design, supply, erection, commissioning and operation of a number of schemes to improve the quality and reliability of supply, reduce technical and non-technical losses and accommodate fast growing electricity demand.

The project is expected to result in increased system reliability, a reduction in technical and commercial losses, increased access to electricity, reduced operating and maintenance costs and increased safety for staff and consumers. By helping to meet the growth in demand and re-establish security of supply, the project will contribute to economic regeneration.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to comply with both national standards and international recommendations in the field of environment.

International procurement, in line with EIB guidelines.

Kommentar(e)

Electricity.

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45 Mio EUR für den Ausbau der Stromversorgung im Westjordanland und im Gazastreifen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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45 Mio EUR für den Ausbau der Stromversorgung im Westjordanland und im Gazastreifen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen