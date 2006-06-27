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ROAD REHABILITATION FEDERATION BIH

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 50.000.000 €
Verkehr : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/03/2007 : 50.000.000 €
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EIB-Darlehen für die Instandsetzung des Straßennetzes in Bosnien und Herzegowina

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Juni 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/03/2007
20050455
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Road Rehabilitation Federation BiH
Public Company “Roads Directorate Federation of Bosnia and Herzegovina”
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 50 million
Up to EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed project comprises pavement rehabilitation of about 1,184 km on 109 sections.

Road rehabilitation represents a key component of the country’s programme aimed at improving the national transport network, which is expected to facilitate industrial investments and foster development of economic and social activities in the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Being a rehabilitation project along existing alignments the impact on environment should be limited. The EIA requirements will be established during appraisal including the proposed steps for monitoring environmental impacts during construction and operation as well as any issues related to nature conservation areas.

Procurement procedures will be on the basis of international competitive bidding in line with the Bank’s guidelines.

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EIB-Darlehen für die Instandsetzung des Straßennetzes in Bosnien und Herzegowina

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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EIB-Darlehen für die Instandsetzung des Straßennetzes in Bosnien und Herzegowina
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen