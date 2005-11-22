E18 GRIMSTAD - KRISTIANSAND PPP

Übersicht
Upgrade, operate and maintain the E18 motorway between Grimstad and Kristiansand including the design, construction, finance and operation of 38km of new motorway in southern Norway.
The Project is expected to create benefits in user cost, time savings and accident reduction. The project will shorten the distance between Grimstad and Kristiansand by approximately 3 kilometres and reduce the travelling time from 40 minutes to 30 minutes and thus result in a quicker road connection for trunk traffic and better accessibility for local traffic in the area. At the same time, the development will provide a better residential environment along the existing road.
This Project is of common interest to the EU as it concerns the upgrade of one of the main connections between the south of Norway and the EU. E18 is an important infrastructure link for commodity producers, companies and markets that depend on an efficient transport route.
The Project road will mainly be constructed in uninhabited areas and will follow a route that is intended to avoid residential areas, protect adjoining natural environment and avoid conflict with cultural heritage. The road passes through a very hilly natural landscape with a significant wildlife presence. Following an EIA pursuant to the Norwegian Planning and Building Act, which fully incorporates the requirements of the relevant EU Directives, substantial mitigation measures have been adopted.
The Project was advertised in the Official Journal of the European Communities in February 2005 (2005/S 33-031939). A pre-qualification process has been completed and three candidates have been pre-qualified and submitted bids.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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