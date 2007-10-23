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EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Albanien : 318.750 €
Bulgarien : 1.125.000 €
Nordmazedonien : 1.381.250 €
Rumänien : 2.625.000 €
Montenegro : 3.187.500 €
Serbien : 7.650.000 €
Bosnien und Herzegowina : 8.712.500 €
Dienstleistungen : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2007 : 318.750 €
30/11/2007 : 1.125.000 €
30/11/2007 : 1.381.250 €
30/11/2007 : 2.625.000 €
30/11/2007 : 3.187.500 €
30/11/2007 : 7.650.000 €
30/11/2007 : 8.712.500 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
25 Mio EUR für Kleinst- und kleine Unternehmen, Darlehen für den ländlichen Sektor sowie den Wohnungsbau in Südosteuropa

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Oktober 2007
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/11/2007
20050436
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
European Fund for South East Europe (EFSE)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Frankfurt     Contact point:

Monika  Beck

Palmengartenstraße 5-9

60325 Frankfurt Germany Tel: +49 (-69) -7431 4069
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 25 million.
Around EUR 600 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The fund provides financing to micro and small scale enterprises, rural and housing loans through qualified financial intermediaries.

The objective of the fund is to provide development finance in the South East European region, through the local financial sector, focusing on the needs of Micro and Small Enterprises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

To be in accordance with the relevant EU legislation.

To be in accordance with the relevant EU legislation, including, where required, publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Zugehörige Pressemitteilungen
25 Mio EUR für Kleinst- und kleine Unternehmen, Darlehen für den ländlichen Sektor sowie den Wohnungsbau in Südosteuropa

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
25 Mio EUR für Kleinst- und kleine Unternehmen, Darlehen für den ländlichen Sektor sowie den Wohnungsbau in Südosteuropa
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen