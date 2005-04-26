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SPGE WASTE WATER II

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 200.000.000 €
Wasser, Abwasser : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/09/2006 : 200.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Februar 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/09/2006
20050426
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SPGE Waste Water II

Société Publique de Gestion de l'Eau
Avenue de Stassart 14/16
B-5000 NAMUR
Jean-Luc MARTIN
Président du Comité d'Administration

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 420 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of wastewater collection and treatment facilities in the Walloon Region.

The project is the second part of a large investment programme. The investments include the building of wastewater facilities and collectors, drainage and the protection of wells in the Walloon Region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some project components fall under the types listed in Annex II of Directive 97/11/EC and a formal EIA may be required. The promoter applies environmental screening and impact assessment procedures in line with the Directive for such projects.

The promoter follows the public tendering procedures for works, services and supplies markets.

Kommentar(e)

Other community, social and personal service activities.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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