2ND COEN TUNNEL PPP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Construction of the 2nd Coentunnel (and revamping of the first Coentunnel) and reconstruction of the surrounding infrastructure under the terms of a DBFO Concession.
The Project is the cornerstone of a series of infrastructure capacity enlargements aimed at improving the access to the main road network of the Northern Conurbation of the Country (Noordelijke Randstad) and addresses daily bottleneck problems which affect security on the road as well as having a negative impact on the environment.
The proposed project falls under the requirements of Annex I of the EU Directive 97/11/EC on environmental impact assessment, and has been the subject of a full EIA including public consultation. The EIA process followed fully meets the relevant requirements of the EU Directive 97/11/EC. Further, the Birds directive (79/409/EEC) and Habitats directive (92/43/EEC) are incorporated into Dutch law, through the “Natuurbeschermingswet”.
The project is procured by Rijkswaterstaat as a Public Private Partnership to design, build, finance and operate. The PPP contact will be awarded under the competitive dialogue procedure in accordance with the Directive 2004/18/EC of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts.
Infrastructure.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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