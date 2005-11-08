Municipal Environment Infrastructure

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns priority improvement schemes in the water sector (water supply and wastewater infrastructure) and in the waste management sector.
The objective of the project is to improve the quality and efficiency of the services as well as to support the country’s efforts to comply with EU directives. The operation will be undertaken in close co-operation with the ISPA country programme and all sub-projects will be co-financed with ISPA.
The project involves improvements to the wastewater and solid waste management infrastructuire in several regions in Romania and will assist the country in harmonising its environmental standards to EU regulations. The project has an overall positive environmental impact. Environmental impact studies will be carried out as applicable (condition of ISPA grant assistance) and mitigating and/or compensation measures applied as necessary. The project promoter is required to respect the requirements of EU Directive 97/11/EC, amending 85/337/EEC.
Procurement will be carried out in accordance with the ISPA implementation procedures, which follow the principles of the respective EU procurement directives including, where required, publication of tender notices in the EU Official Journal.
Solid waste management.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.