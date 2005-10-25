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CAP VERT - SECTEUR FINANCIER PG II

Unterzeichnung(en)

Betrag
8.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Cabo Verde : 8.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 8.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2005 : 8.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Kap Verde: Globaldarlehen von 8 Mio EUR zugunsten von kleinen und mittleren Unternehmen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Oktober 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2005
20050372
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Cap Vert Secteur Financier Prêt Global II

BCA-Banco Comercial do Atlântico
BIA-Banco Interâtlantico

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 8 million.
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Credit line to the financial sector to provide medium and long term financing to small and medium-sized private companies as well as commercially run public sector enterprises.

Provision of long term lending to SMEs as well as improvement of efficiency and competition in the banking sector in Cape Verde.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU and national environmental legislation and guidelines will be made a condition for each sub-project under the global loan.

Compliance with EU Directives and national legislation and guidelines is made a condition for each allocation under the global loan.

Kommentar(e)

Sectors eligible under this global loan will be industry, agro-industry, tourism and related service sectors, health and education.

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Kap Verde: Globaldarlehen von 8 Mio EUR zugunsten von kleinen und mittleren Unternehmen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Kap Verde: Globaldarlehen von 8 Mio EUR zugunsten von kleinen und mittleren Unternehmen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen