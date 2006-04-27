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PUERTO DE ALGECIRAS

Unterzeichnung(en)

Betrag
105.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 105.000.000 €
Verkehr : 105.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2006 : 105.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 April 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2006
20050363
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Puerto de Algeciras
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of project cost.
Estimated at around EUR 397 millions.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of a new container terminal and related maritime civil works (dykes and quays) to extend the facilities of the Port of Algeciras.

The overall objective of the project is to accommodate the increasing needs of both seaside and wharf facilities that current traffic forecasts demand. The Port is a key transport node for international container traffic and is located in an Objective 1 region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU environmental directives and national laws will be ensured.

Compliant with EU Directives.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen