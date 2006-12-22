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BUJAGALI HYDROELECTRIC PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
92.134.679,22 €
Länder
Sektor(en)
Uganda : 92.134.679,22 €
Energie : 92.134.679,22 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2007 : 92.134.679,22 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB gewährt Darlehen von 136 Mio USD für das Wasserkraftwerk Bujagali

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Dezember 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2007
20050357
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Bujagali Hydroelectric Project
Bujagali Energy Ltd. c/o Byenkya, Kihika & Co., 22 Jinja Road, Spear House, Kampala.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 92 million.
EUR 582 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Building and operating of a dam, 30 m high, and of a hydropower station of up to 250 MW capacity, as well as construction of a high voltage line to Kampala in the framework of a public private partnership. Project developed since the late 1990s by AES Corporation, to be implemented by a private consortium mandated by the Ugandan Government in 2005.

Meeting the rising gap between electricity demand and limited power generation capacity in Uganda by developing hydropower capacity as the economically most attractive option while minimising environmental impacts.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The water reservoir requires 3.9 km2 land use at a natural site of scenic beauty. A social and environmental impact assessment (SEA) has been completed and mitigating measures have been defined according to international standards, based on widespread and iterative consultation with local communities, affected persons - including some 600 residents resettled from the project area and tourism businesses to be relocated - as well as other stakeholders.

The project sponsors were appointed upon competitive international bidding. Selection of the turnkey contractor and procurement of supplies and works for the hydropower plant follows the EIB guidelines for procurement.

Kommentar(e)

Electricity generation.

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EIB gewährt Darlehen von 136 Mio USD für das Wasserkraftwerk Bujagali

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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