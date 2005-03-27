M3 MOTORWAY PROJECT

Übersicht
Állami Autópálya Kezelõ Rt.
(State Motorway Management Co. Ltd.)
1036 Budapest, Lajos u. 74-76. (Mail: 1538 Budapest, Pf. 454.)
Hungary
The Project comprises the construction of 73 km of new motorway to connect the M3 motorway (TEN corridor V) to Debrecen (36 km) and the bypasses around Debrecen (13 km) and Nyíregyháza (24 km), also on the M3 corridor.
The Project is part of the Hungarian national motorway development programme (Law CXXVIII of 2003 and decree 2044/2003), which envisages extending the Hungarian motorway network by 420 km by 2006. The main aim of this programme is to improve the accessibility to the less developed regions and hence to contribute to a more balanced regional development of the country.
Environmental Impact Assessments have been carried out for all sections of the Project.
The Project to be financed by the Bank has been opened to international competition under the principles of transparency, economy and non-discrimination in accordance with the Bank’s procurement criteria.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.