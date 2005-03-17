NEWCASTLE SCHOOLS PPP

The project combines a six school PFI project with a 10 school BSF project. The City Council will procure the two projects in a single procurement exercise. The following new facilities are foreseen:

four primary schools;

three special schools;

seven secondary schools; and

two technology colleges.

This is the second schools PPP project undertaken by the council. The private sector Concessionaire will be responsible for the construction/ refurbishment of the schools, with a range of other sevices, some lasting the 25 year term of the PFI contract.