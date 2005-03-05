CONTOURNEMENT DE PARIS A86 II-SECURITE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the construction of the final section of the light vehicle tunnel bypassing Paris to the west via the A86, which links the various trans-European network roads radiating from Paris. The first section of this tunnel received Bank financing in 2000 and will be opened to traffic in 2008.
The project will complete the A86, the second ring road around Paris. The A86, a key artery of the Ile-de-France region, forms part of the Paris ring road system within the trans-European network (TEN). It will enable through traffic to link up with all major radial roads in the French motorway system converging on Paris and connecting it to the TEN network.
The project's environmental aspects were already approved by the Bank at the time of the first appraisal. It was declared as being in the public interest in 1995 in accordance with the relevant EU legislation. The choice of an underground tunnel route helped to minimise the impact during construction and future operation. The most significant residual impact concerns the traffic entering and leaving the tunnel as well as the ventilation units.
The project's procurement procedure was already approved by the Bank at the time of the first appraisal. The concession was awarded following a call for tenders published in the Official Journal of the EU in 1998.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.