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HVB CPB GLOBAL LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 40.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/07/2007 : 10.000.000 €
16/12/2005 : 30.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Darlehen über 30 Mio EUR an die HVB Central Profit Banka für KMU und städtische Infrastruktur in Bosnien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Oktober 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2005
20050300
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HVB CPB Global Loan
HVB Central Profit Banka
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Credit line for financing of limited scale projects undertaken by small and medium enterprises and local infrastructure projects promoted by local authorities.

Making long-term funds at affordable interest rates available for the financing of investments of small/medium scale by small size enterprises and local authorities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The financial intermediaries will be requested to ensure compliance of the sub-projects with relevant national and EU environmental laws, as appropriate.

The financial intermediaries will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives, in particular for the award of public sector contracts, as may be appropriate.

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Darlehen über 30 Mio EUR an die HVB Central Profit Banka für KMU und städtische Infrastruktur in Bosnien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen