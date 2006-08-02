RESEARCH & INNOVATION HUNGARY

Unterzeichnung(en)
Übersicht
National Research and Technology Office (NKTH)
Dr. Ilona VASS, Vice President
H-1117 Budapest, Neumann J. u. 1/c
Tel.: +36 (1) 484 2925
Within the scope of the i2i initiative the loan will support the activities and the pluriannual 2005-2007 investment programme of the Hungarian Research and Technology Innovation Fund managed by the National Research and Technology Office (NKTH).
The operation is eligible for Bank support under Article 267 of the Treaty, points (a) objective 1 (strengthening of basic infrastructure potential) and (c) common interest – i2i (R&D) and human capital (education).
Project promoters will have to consider the environmental impact of proposed R&D activities in the context of prevailing planning and environmental regulations. The R&D itself may result in the production of goods and services with improved environmental characteristics.
Hungarian public procurement law should comply fully with Directive EC/2004/18 and its predecessors, Directives 92/50/EEC, 93/36/EEC and 93/37/EEC.
Research, development and innovation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.