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CAPRIVI INTERCONNECTOR

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Namibia : 35.000.000 €
Energie : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2008 : 35.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Juli 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2008
20050272
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Caprivi Interconnector
Namibia Power Corporation (Pty) Ltd (NamPower)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 90 million.
Approx. EUR 365 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a 400 MWe, 1250 km transmission connection for reinforcing the electricity transmission interconnection between Zambia, Namibia and South Africa.

Export of hydro electricity, support of a competitive regional power market and improved security of supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will comply with both national standards and international recommendations in the field of environment and the protection of nature conservation sites.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

Electricity

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Photogallery

High voltage power connection between transmission networks of Namibia, Zambia and other member countries of Southern African Power Pool
Caprivi Interconnector
©To be defined
High voltage power connection between transmission networks of Namibia, Zambia and other member countries of Southern African Power Pool
Caprivi Interconnector
©To be defined

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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