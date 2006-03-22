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ROTTERDAM UNIVERSITY HOSPITAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 450.000.000 €
Dienstleistungen : 90.000.000 €
Bildung : 135.000.000 €
Gesundheit : 225.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2006 : 90.000.000 €
18/12/2006 : 135.000.000 €
18/12/2006 : 225.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: EIB und BNG vergeben 860 mio EUR für Medizinisches Zentrum Erasmus

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 März 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2006
20050270
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Rotterdam University Hospital

Universitair Medisch Centrum Rotterdam
Dr. Molewaterplein 40-60
NL-3015 GD Rotterdam

Dhr. R. Siegel

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 450 millions.
Approximately EUR 925 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation, reconfiguration and redevelopment of a large University Hospital.

The reconfigured and redeveloped academic hospital will offer efficient and high quality healthcare services, excellent conditions for medical research, and improved education and training programmes for medical personnel.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project’s compliance with applicable national and EU environmental legistlation will be verified during appraisal.

The project will be awarded in conformity with relevant EU Directives.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen