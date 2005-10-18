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DEVENTER HOSPITAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 110.000.000 €
Gesundheit : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/11/2006 : 110.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - NL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Oktober 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/11/2006
20050269
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Deventer Hospital

Stichting Deventer Ziekenhuis Groep
Postbus 5001
NL-7400 GC DEVENTER

Contact :
Drs L. van Veen
Directeur Financiën

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million.
Around EUR 220 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The construction of a new hospital and ancillary facilities.

The reconfigured and redeveloped hospital will provide higher quality services in clinical as well as patient comfort terms, and the efficiency and cost-effectiveness of service delivery should be improved significantly.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns developments of a new hospital site. During appraisal, the Bank will verify whether the development is covered by Directive 97/11/EC. The building permits will be granted by the planning authoritities, which required environmental impact assessment studies. These aspects will be examined further during appraisal.

The promoter is required to tender works according to the procurement rules of the Ministry of Health (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - NL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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Weitere Veröffentlichungen