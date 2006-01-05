BDEAC PRET GLOBAL III

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Banque de Développement des Etats d'Afrique Centrale (BDEAC)
Mr A Malloum
Finance Department Director
Place du Gouvernement
BP 1177 Brazzaville
Credit line for financing projects promoted by private enterprises in CEMAC Member States. Partial guarantee for BDEAC loans to private sector enterprises.
The proposed operation will provide the financial intermediary with long-term resources and serve to improve the financial terms offered to final beneficiaries in a targeted manner. It will also support the private sector in the CEMAC region, thereby contributing to job creation, economic diversification and the reduction of poverty.
The EIB will assist BDEAC in the area of environmental impact assessment in order to ensure that projects supported comply with the Bank’s requirements.
The BDEAC undertakes to ensure that the EIB's procurement criteria are observed.
Industrial, agro-industrial, mining and service sectors.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.