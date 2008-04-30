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PORTS OF CAPE VERDE

Unterzeichnung(en)

Betrag
54.800.000 €
Länder
Sektor(en)
Cabo Verde : 54.800.000 €
Verkehr : 54.800.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/09/2008 : 54.800.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - PT
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
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Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - EN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 April 2008
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/09/2008
20050230
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Ports du Cap Vert – Cape Verde

Enapor

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million.
EUR 103 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the modernisation and expansion of the ports of Palmeira (on the island of Sal, the main tourist island) and Praia (near the capital city on the main island of Sao Tiago).

The project will give a boost to the transport sector and contribute to create a favourable environment through the improvement of facilities essential for Cape Verde imports to cope with the expected increase of internal demand and tourism.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Cape Verde is signatory of the main relevant international treaties and conventions, particularly those related to biodiversity and protection of the environment. It is expected that all the studies have followed best international practice and appropriate mitigation measures have been taken.

The main civil works contracts will be tendered internationally and open to contractors worldwide with advertisement in the Official Journal of the European Communities (OJEC)

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen