Grain LNG Terminal Phase II (TEN)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
National Grid Plc
1-3 Strand
London WC2N 5EH
UK
Contact: M. Cooper
The Project has been identified as a TEN project of common interest by the European Council and comprises the expansion of an existing LNG import terminal on the Isle of Grain. The project aims at providing a cost-efficient solution to supplying natural gas to the UK market, which will benefit from the existing Grain LNG facilities and their connection to the national gas transmission system.
The Project will provide substantial gas import and peak supply capacity. It is expected to make an important contribution to filling the expected gas supply gap between rising demand and declining indigenous gas reserves of the UK.
The schemes included in the project fall under Annex I of Directive 97/11/EC. A full Environmental Impact Assessment (EIA) has been carried out, planning permission has been received, and mitigating measures are applied as appropriate.
The project will be implemented under a fixed lump sum EPC contract that was awarded after restricted international tendering of pre-qualified companies.
Oil and gas.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.