SAARLB REGIONALENTWICKLUNG GL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Projects of limited size promoting infrastructure, health and education as well as environmental protection, rational use of energy and i2i. The projects will mainly be located in assisted areas in the Saarland and neighbouring regions.
The proposed global loan will finance small- and medium-scale projects in the fields of environmental protection, energy saving and infrastructure (including health and education) and i2i, the support of which is in line with both national and Community objectives. A large portion of the projects will be located in the assisted areas of the Saarland and neighbouring regions. For the above stated reasons the global loan is deemed eligible under Article 267 points a) and c) of the EU Treaty.
Within the framework of the global loan, the Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU Directives, as may be appropriate.
Within the framework of the global loan, the Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU Directives, as may be appropriate.
Common Interest.
Regional Development.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.