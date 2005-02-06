ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU SEBOU

It should be noted that certain components of the project are covered by the conditions of Annex II to Directive 97/11/EC on environmental impact assessments and may be the subject of such an assessment.

The capital expenditure programme will have the result of:

The various project components financed by the Bank will be the subject of public invitations to tender in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

The international invitations to tender will be published in the OJ.