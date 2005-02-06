ASSAINISSEMENT DU BASSIN DU SEBOU

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project is for financing wastewater collection and treatment infrastructure for municipalities in the Sebou basin in particular, covering an area of 40 000 km2, with a population of around 6 million.
The project fits in with the objectives of the National Programme for Wastewater and Sewage Treatment, under which more than 80% of the urban population is to be connected to the mains drainage network and pollution is to be reduced by at least 60%. In this context ONEP has identified a priority programme of 111 centres affecting 3.7 million of Morocco’s inhabitants (12% of the population).
The capital expenditure programme will have the result of:
- significantly reducing the pollution caused by wastewater infiltration of watercourses;
- protecting groundwater from water pollution;
- combating the risks of eutrophication of the sea;
- improving the landscape of the towns concerned;
- preserving the quality of surface water and groundwater.
It should be noted that certain components of the project are covered by the conditions of Annex II to Directive 97/11/EC on environmental impact assessments and may be the subject of such an assessment.
The various project components financed by the Bank will be the subject of public invitations to tender in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
The international invitations to tender will be published in the OJ.
Environment.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.