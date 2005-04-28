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ABWASSER SAARLAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
134.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 134.000.000 €
Wasser, Abwasser : 134.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/09/2007 : 10.000.000 €
24/02/2006 : 12.000.000 €
4/01/2006 : 12.000.000 €
6/10/2008 : 15.000.000 €
22/06/2007 : 20.000.000 €
10/07/2007 : 20.000.000 €
8/07/2008 : 20.000.000 €
27/06/2006 : 25.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 April 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/01/2006
20050189
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Abwasser Saarland
Entsorgungsverband Saar (EVS)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million.
EUR 570 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the 2004 to 2008 extension and modernisation program of the wastewater treatment and sewerage system and facilities of the Entsorgungsverband Saar, Saarland.

The former heavy industry state of Saarland is in the process of re-establishing itself as an important economic centre. This development has to be supported by adequate and efficient infrastructures, particularly in the water and sewage sector. The proposed operation will contribute substantially to reinforce and further develop the economic base infrastructure of Saarland.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project’s compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during appraisal.

Procurement procedures will be examined during appraisal.

Kommentar(e)

Other Community, Social and Personal Service Activities.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen