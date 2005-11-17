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CARIBBEAN DEV BANK III FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2005 : 40.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 November 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2005
20050170
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Caribbean Development Bank III Facility
Caribbean Development Bank
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million.
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Line of credit from EIB own resources to support CDB lending operations in the Caribbean and, as a second phase, an investment in CDB's share capital and a guarantee facility from IF Resources.

Global loan to finance small and medium sized projects in the Caribbean region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All investments financed under the proposed loan will be required to comply with the relevant legal framework in borrowing countries and to be acceptable in environmental terms to the Bank.

The Bank’s standard procurement guidelines applicable to Global Loans will apply.

Kommentar(e)

All sectors eligible under CDB guidelines including inter alia agriculture, agro industry, manufacturing, tourism, transport, education, power, water and environmental protection.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Climate action in the Caribbean
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen